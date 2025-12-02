PROVINCIALI 2026. LA LISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO TRA CONFERME E NOVITA’: ECCO I NOMI

Conferme e novità, in casa Partito Democratico, in vista delle prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio del prossimo anno. In poche ore, subito dopo la pubblicazione del Decreto di Convocazione delle elezioni del Presidente Napoli, ha iniziato a prendere corpo la lista dei 16 candidati al Consiglio Provinciale di Salerno. Tra le conferme ci sono quelle di Giovanni Guzzo, Francesco Morra e Martino D’Onofrio, i primi degli eletti nel corso delle Provinciali di due anni fa mentre tra le novità c’è l’imprenditore dei Picentini Luigi Sica, fortemente voluto dal dirigente Pd Bruno Di Nesta, ma anche quella del Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti. Tra le donne ci sarà, di sicuro, in lista Annarita Ferrara, consigliera Comunale d Nocera Inferiore, ma non è escluso che ci possa essere qualche Sindaco in Rosa come Paola Lanzara di Castel San Giorgio oppure Anna Petta di Baronissi.

Share on: WhatsApp