PROVINCIALI 2026. CON FDI GIOIELLA, SOMMA, DELLA MONICA E DEL MASTRO

Fratelli d’Italia riparte, per le prossime elezioni Provinciali dell’11 Gennaio 2026, da chi, nel corso dell’ultima campagna elettorale ci ha messo la faccia al fianco del candidato Presidente Edmondo Cirielli: in lista, fortemente voluto dal partito, ci sarà, infatti, il consigliere comunale di Castel San Giorgio Aniello Gioiella ma anche il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma. Scontata, sempre a proposito di candidati al Consiglio Regionale, la candidatura di Annalisa Della Monica e di Modesto Del Mastro. Nelle prossime giornate la lista di Fratelli d’Italia per le Provinciali verrà completata in tutte e 16 le sue caselle, prima del deposito a Palazzo Sant’Agostino, in programma entro il prossimo 21 Dicembre.

