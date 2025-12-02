CENTRO DESTRA IN CAMPANIA. SUMMIT CON CIRIELLI ED I SEGRETARI REGIONALI DEI PARTITI

“I candidati non si devono imporre. Incontreremo Edmondo Cirielli e i segretari regionali martedi’ prossimo. Iniziamo un metodo nuovo di lavoro”, dice a Salerno il leader di Forza Italia in Campania, Fulvio MARTUSCIELLO, in vista delle elezioni amministrative nei Comuni. “Oggi – aggiunge – abbiamo una fotografia reale del peso di tutti i partiti. Forza Italia e’ il primo partito in provincia di Caserta, in provincia di Benevento e in provincia di Avellino. Sul piano generale, siamo sostanzialmente appaiati”. “Un metodo diverso e di approccio”, ribadisce l’europarlamentare, precisando che, “ovviamente, non e’ che ci mettiamo a dire ‘poiche’ siamo il primo partito ad Avellino, il sindaco spetta a noi'”. “Io dico sempre che bisogna tentare sempre di scegliere i migliori e penso che questo nuovo metodo vada inaugurato gia’ dalla riunione che faremo martedi’”, conclude Martusciello.





