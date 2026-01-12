PROVINCIALI 2026. MICHELE CILIBERTI (A TESTA ALTA): “RAPPRESENTERO’ COMUNITA’ PIU’ LONTANE DA SALERNO”

“Il risultato ottenuto è un pieno di voti che mi riempie di orgoglio e responsabilità. In Provincia rappresenterò gli ‘ultimi’, le comunità più lontane da Salerno – e non solo in senso geografico – portando la voce degli amministratori e dei cittadini che ogni giorno affrontano difficoltà spesso ignorate. Il bene del territorio e delle persone resterà il centro di ogni mia scelta.

Lo dichiara il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti, neo Consigliere Provinciale della lista A TESTA ALTA.

Concretezza, ascolto e spirito di servizio saranno i cardini del mio impegno. La priorità assoluta riguarda viabilità e infrastrutture, con un’attenzione particolare alla manutenzione delle strade provinciali e ai collegamenti delle Aree Interne e montane. Da sindaco di un comune di circa settemila abitanti conosco bene le dinamiche, le urgenze e le preoccupazioni dei miei colleghi: so quanto una strada interrotta o un collegamento inefficiente possano significare isolamento, rallentamento economico, perdita di opportunità.

In Provincia lavorerò per contribuire a un ente più efficace, più vicino alle piccole e medie realtà, capace di dare risposte concrete ai cittadini e di sostenere lo sviluppo dell’intero territorio, senza lasciare indietro nessuno.

C’è sempre l’abitudine di dedicare una vittoria a qualcuno. Questa la dedico al compianto Assessore Armando Poppiti, scomparso la scorsa estate in seguito a un tragico investimento stradale. Il suo esempio di dedizione e umanità continuerà a guidare il mio percorso.”