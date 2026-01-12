PROVINCIA DI SALERNO. VENERDI’ 16 GENNAIO LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocata, a tempi di record, la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno, cosi’ come composto dopo le elezioni di domenica 11 Gennaio: Vincenzo Napoli, Presidente della Provincia, ha, infatti, convocato la prima riunione per venerdi’ 16 Gennaio, a partire dalle 12:00, a Palazzo Sant’Agostino. Probabile che, già prima della seduta convocata per venerdi’, il Presidente Napoli possa attribuire, con apposito decreto, la delega di Vice Presidente al Consigliere Provinciale del Partito Democratico Giovanni Guzzo, mentre è quasi certo che per gli altri ruoli e le altre deleghe dovrà passare altro tempo.

