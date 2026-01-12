MAURIZIO PETRACCA (PD): “NICOLAIS, IL VOLTO MIGLIORE DELLA RICERCA IN CAMPANIA”

“La scomparsa di Luigi Nicolais è una perdita profonda non solo per il mondo della scienza, ma per l’intera Campania e per il Paese. Ricercatore di valore internazionale, uomo delle istituzioni, Nicolais ha saputo coniugare il rigore scientifico con una visione politica alta, mettendo competenze e conoscenza al servizio dello sviluppo dei territori.”

Così Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania, ricorda Luigi Nicolais.

“Nel suo percorso accademico, istituzionale e politico – prosegue Petracca – Luigi Nicolais è stato una figura capace di determinare condizioni concrete di crescita, soprattutto nei campi della ricerca e dell’innovazione, ambiti nei quali la Campania ha potuto compiere passi in avanti significativi grazie alla sua visione e alla sua autorevolezza. Ha creduto nel ruolo strategico della conoscenza come leva di sviluppo economico, sociale e civile”.

“Il suo impegno – così conclude Petracca – ha lasciato un segno duraturo, indicando una strada fatta di competenza, serietà e responsabilità. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e a quanti hanno condiviso con lui percorsi di studio, ricerca e impegno istituzionale va il mio più sentito cordoglio e quello del gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale della Campania”.