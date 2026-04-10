PROVINCIALI 2026. TUTTO IL CENTRO DESTRA CON PASQUALE ALIBERTI: SARA’ LUI IL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA

Il Centro Destra della Provincia di Salerno si compatta, almeno per una volta, intorno ad una candidatura unitaria: Pasquale Aliberti, Sindaco del Comune di Scafati, sarà il candidato unico alla Presidenza della Provincia, per le elezioni provinciali del prossimo 4 Maggio. E’ quanto emerso dalla riunione che, nella serata di ieri, ha visto tutti i Coordinatori Provinciali dei partiti della coalizione di centro destra.

Fratelli d’Italia sceglie ancora una volta la strada dell’unità annunciando il sostegno alla candidatura del sindaco di Scafati e consigliere provinciale di Forza Italia Pasquale Aliberti alla Presidenza della Provincia di Salerno. “Fratelli d’Italia – dichiara in una nota il commissario provinciale del partito Imma Vietri – pur essendo oggi la forza politica con il maggior numero di amministratori locali nella provincia, ha deciso di compiere un atto di responsabilità politica, sostenendo la candidatura di Aliberti, in virtù del lavoro che sta portando avanti per favorire, con i fatti, l’unità del centrodestra a differenza del coordinatore regionale di FI. Un impegno concreto che – conclude Vietri – rappresenta un elemento determinante per rafforzare la coesione della coalizione e che non poteva passare inosservato”.