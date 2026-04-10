COMUNE DI SARNO. PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sarno l’Avviso pubblico e il modello di domanda per aderire alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI.

Il provvedimento consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Ente beneficiando di condizioni agevolate. In particolare, sarà possibile estinguere i debiti relativi alle entrate comunali pagando la sola quota capitale, oltre alle spese di notifica e alle eventuali spese per procedure esecutive già sostenute dall’Ente, con esclusione o riduzione di sanzioni e interessi secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.

Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti destinatari di avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali o atti relativi a procedure esecutive notificati al 31 dicembre 2025. L’accesso è consentito anche ai contribuenti che hanno piani di rateazione in corso, nel rispetto delle modalità di coordinamento previste dal regolamento.

La richiesta dei carichi pendenti dovrà essere presentata entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

Richiesta di adesione alla definizione agevolata: deve essere presentata entro sessanta giorni decorrenti dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

Decorso tale termine non sarà possibile accettare istanze tardive.

L’Avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/4ccdzXb

La situazione debitoria per cui il contribuente può accedere alla definizione agevolata riguarda i tributi locali ICI, IMU, TARSU, TARI, TASI, COSAP, ICP, DPA e CUP.

L’intera procedura dovrà essere gestita con Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio. La richiesta deve essere fatta esclusivamente con PEC da inoltrare all’indirizzo generale del Comune di Sarno: protocollo.generale@pec.comunesarno.it, riportando obbligatoriamente nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI 2026 – RICHIESTA CARICHI PENDENTI”.

Il debitore che è intenzionato ad aderire può delegare per l’intera procedura un professionista o un centro di assistenza fiscale.