PROVINCIALI 2026. VERSO LA SFIDA GEPPINO PARENTE-PASQUALE ALIBERTI: DOMANI DECIDONO I PARTITI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Prima il Partito Democratico, poi il centro destra: nella giornata di martedi’ 7 Aprile saranno designati i nomi dei candidati alla Presidenza della Provincia di Salerno, in vista dell’elezione del prossimo 4 Maggio. I giochi sono, praticamente, fatti tanto per il centro sinistra quanto per il centro destra: domani pomeriggio, nella sede del Partito Democratico di Salerno, alla presenza di Piero De Luca,. verrà ufficializzata la candidatura a Presidente di Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo. E, a quanto si apprende, sempre nella giornata di martedi’ 7 Aprile i partiti del Centro Destra annunceranno la scelta di Pasquale Aliberti, Sindaco del Comune di Scafati, come candidato unico alla Presidenza della Provincia di Salerno.

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