PROVINCIALI, VERSO IL VOTO NELLA PRIMAVERA DEL 2024 PER PRESIDENTI E CONSIGLIO

E ‘ sempre piu’ probabile che le Provinciali, le elezioni per il Presidente della Provincia e per il rinnovo del Consiglio Provinciale, si terranno nella primavera del 2024, in concomitanza con le Elezioni Europee e con il turno per le amministrative del prossimo anno. Da Roma, infatti, arriva la conferma che subito dopo l’esito delle Amministrative 2023, il Parlamento avrà a disposizione il testo per il ritorno al voto popolare per le Elezioni Provinciali. In attesa di conoscere, in maniera definitiva, il sistema elettorale, si va verso una proroga di almeno 6 mesi per i Consigli Provinciali che arrivano alla loro scadenza naturale nel mese di Dicembre 2023. Si chiude, dopo quasi 10 anni, la pessima esperienza della Riforma Delrio che, nei fatti, non ha eliminato le Province ma, pur mantenendone le competenze, ne ha completamente svuotato le casse, rendendo difficili anche i piu’ semplici interventi per la manutenzione stradale e quella degli edifici scolastici di secondo grado.

