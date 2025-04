PSI, VERSO LE REGIONALI. VOLPE E SERVALLI A SALERNO, FRANZA IN PROVINCIA DI AVELLINO

Inizia a prendere corpo, in tutta la Regione Campania, la composizione della lista del Partito Socialista Italiano. Dopo il congresso straordinario che ha incoronato, nuovamente, Enzo Maraio Segretario Nazionale del Psi, adesso tutta la classe dirigente del partito, in Campania, è al lavoro per la formazione di liste competitive che siano in grado, in maniera agevole, di superare la soglia del 2,5% introdotta dalla nuova Legge Elettorale della Campania. In provincia di Salerno si parte dal nome dell’attuale Consigliere Regionale Andrea Volpe, già in piena campagna elettorale su tutto il territorio della Provincia di Salerno; accanto a lui c’è anche il nome del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli che, per candidarsi, dovrà chiudere anticipatamente la sua esperienza alla guida del centro metelliano. A proposito di Sindaci, dalla Provincia di Avellino c’è il nome del primo cittadino di Ariano Irpino Enrico Franza, giunto al suo secondo mandato alla guida del Comune dell’Irpinia.

