REGIONALI 2025. AZIONE TENTA NELLO FIORE E CORRADO MATERA PER UNA CANDIDATURA

Contatti in corso tra i vertici provinciali di Azione per la nuova composizione della lista per le Regionali 2025. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Ora, il partito di Carlo Calenda sarebbe in contatto con il Consigliere Regionale Corrado Matera ma anche con il primo dei non eletti della lista Campania Libera Nello Fiore.

Trattative che potrebbero avere anche una netta accelerazione, anche se tutto dipende dalla collocazione di Azione all’interno della coalizione di Centro Sinistra. Una circostanza che, al momento, sembra abbastanza complicata, visti i rapporti tesissimi, a livello nazionale, tra il leader Calenda ed il Movimento 5 Stelle.