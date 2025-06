REFERENDUM FLOP, DE LUCA: “TROPPA IDEOLOGIZZAZIONE, STRUMENTO INADEGUATO A RIFORME”

Sul referendum “c’è stato un elemento di ideologizzazione eccessivo ed è stato sbagliato. C’è stata una politicizzazione eccessiva ed è stato sbagliato. E c’è il problema che quando si affrontano argomenti complessi lo strumento referendario non è quello più adatto. Alla fine bisogna arrivare comunque in una sede parlamentare per affrontare i problemi e definire i procedimenti legislativi per risolverli”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia, commentando la bassa affluenza al voto

