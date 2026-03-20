REFERENDUM GIUSTIZIA, CALENDA (AZIONE): “C’E’ UN FRONTE CONTRARIO AD OGNI CAMBIAMENTO. VA SCONFITTO DOMENICA E LUNEDI'”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Le argomentazioni sentite in queste ultime settimane a sostegno del NO per la riforma della giustizia sono identiche a quelle che ho ascoltato nel 2016 contro il referendum costituzionale di Renzi. In molti casi sono gli stessi giornalisti, gli stessi programmi televisivi e gli stessi politici che ripetono le stesse cose. C’è un fronte trasversale del NO a ogni cambiamento che va sconfitto domenica e lunedì. L’ho già visto in campo tante volte. Ma la politicizzazione di ogni cosa porta alla paralisi del paese e al suo declino”. Così in una nota il leader di Azione Carlo Calenda.

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