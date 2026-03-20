QUANDO SALERNO ERA SOCIALISTA: LUNEDI’ LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GAETANO AMATRUDA

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
Si terrà martedì 24 marzo 2026, alle ore 17:30, presso il Complesso San Michele (via San Michele, 10 – Salerno), la presentazione del libro “Quando Salerno era socialista” di Gaetano Amatruda.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di riflessione storica e politica sulla città di Salerno, attraverso il racconto e l’analisi di una fase significativa della sua vita amministrativa e sociale.
All’incontro interverranno: Domenico Credendino, Presidente della Fondazione Carisal e Francesco D’Amato, editore. Ne discuteranno con l’autore: Enzo Maraio e Vincenzo De Luca. Modererà l’incontro Monica Di Mauro, sarà presente l’autore.

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