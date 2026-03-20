REGIONE CAMPANIA. L’ASSESSORE PECORARO: “UN NUOVO SERVIZIO DIGITALE PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

La Regione Campania compie un passo decisivo verso una pianificazione climatica moderna e scientificamente robusta grazie al nuovo Quadro Climatico Regionale e al servizio digitale Campania Climate Hub, realizzati in collaborazione con la Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, leader globale nella ricerca scientifica sull’interazione tra il sistema climatico e i sistemi sociali, economici e ambientali.

Ad oggi questi strumenti rappresentano la base conoscitiva più avanzata mai prodotta per il territorio regionale, integrando dati osservativi e proiezioni climatiche future realizzate con tecnologie di ultima generazione.

 

“Con il Campania Climate Hub la Regione Campania compie un passo concreto verso una pianificazione più consapevole e moderna del territorio – dichiara Claudia Pecoraro, Assessora all’Ambiente della Regione Campania –. Mettiamo a disposizione delle amministrazioni uno strumento avanzato per orientare le scelte, prevenire i rischi e accompagnare lo sviluppo in modo sostenibile. È un investimento strategico per il futuro della Campania e per la qualità della vita delle nostre comunità”.

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