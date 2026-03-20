IL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO INVESTE NEL MONDO DELLO SPORT: CAMPI DA PADEL A PALA TUSCIANO

L’Amministrazione comunale di Olevano sul Tusciano prosegue con determinazione nel percorso di valorizzazione delle infrastrutture sportive cittadine, annunciando un nuovo e significativo intervento presso il Pala Tusciano, struttura sempre più centrale nella vita sportiva e sociale del territorio.

Il progetto, che sarà realizzato entro la prossima stagione estiva, prevede la costruzione di due nuovi campi da padel, disciplina in costante crescita e sempre più apprezzata da giovani e adulti, e la riqualificazione del campetto polivalente in erba sintetica, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e garantire standard qualitativi più elevati per tutte le attività sportive.

L’investimento complessivo è pari a circa 100.000 euro, risorse stanziate dall’Amministrazione guidata dal Sindaco e consigliere provinciale Michele Ciliberti, a conferma dell’attenzione riservata allo sviluppo dello sport come leva strategica per la crescita della comunità.

“Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello di una visione più ampia – dichiara l’Assessore allo Sport Stefano Moscatiello – orientata a rendere le nostre strutture sempre più moderne, accessibili e inclusive. Investire nello sport significa investire nei giovani, nella qualità della vita e nella coesione sociale. Vogliamo offrire ai cittadini spazi adeguati, sicuri e attrattivi, capaci di ospitare attività diversificate e momenti di aggregazione per tutta la comunità.”

Il Pala Tusciano, già punto di riferimento per numerose discipline sportive, rafforza così il proprio ruolo strategico, candidandosi a diventare un polo sempre più qualificato e attrattivo anche a livello territoriale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di interventi volto alla promozione dello sport e alla valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di favorire stili di vita sani e creare nuove opportunità di incontro, partecipazione e crescita per cittadini di tutte le età.