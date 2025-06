REFERENDUM, L’AFFLUENZA ALLE 12:00: IN ITALIA 7,3%, IN CAMPANIA 5,8%

Primo dato per l’affluenza per i 5 quesiti referendari, con il voto iniziato questa mattina alle 7 e che si concluderà domani, lunedi’ 9 giugno, alle 15: in Italia il dato finale dell’affluenza è pari al 7,3%. In Campania, invece, si registra un dato piu’ basso rispetto a quello nazionale con il 5,8%.

Tra i Comuni capoluogo della Campania Napoli fa registrare il dato piu’ alto con il 7,5%, poi Salerno con il 7%. In Provincia di Salerno, invece, il dato di maggiore affluenza, con la rilevazione alle 12:00, riguarda il Comune di Baronissi con il 7,6%.