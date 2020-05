REGIONALI 2020 IN CAMPANIA. LA LEGA INSISTE PER CAMBIARE IL CANDIDATO PRESIDENTE

Continuano le dichiarazioni, da parte degli esponenti della Lega, sia in Campania che a livello nazionale, per indicare un nome nuovo da candidare alla Presidenza della Regione Campania. L’avversario di Vincenzo De Luca, insomma, per gli uomini di Salvini non puo’ essere Stefano Caldoro: una posizione che, sin dalla fine di Gennaio, gli esponenti leghisti portano avanti, provocando le reazioni degli alleati di Forza Italia.

Adesso, pero’, la Lega fa un passo avanti, indicando anche due possibili nomi attorno ai quali lavorare per la prossima tornata elettorale: da un lato il magistrato anticamorra Maresca, dall’altro l’imprenditore napoletano Grimaldi. Archiviata la strada che portava al direttore del Tg Gennaro Sangiuliano, al momento, sembrano essere questi i due nomi sui quali la Lega cercherà di fare pressing sugli alleati del centro destra.