REGIONALI 2024. ARIANNA MELONI E GIOVANNI DONZELLI RILANCIANO EDMONDO CIRIELLI

“Cirielli in Campania è un nostro dirigente apicale, è una risorsa eccezionale a livello nazionale, è la migliore che abbiamo in regione”. Lo ha detto, prima di intervenire alla convention di Fdl Napoli, il responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, a proposito del candidato del centrodestra per le Regionali in programma a fine anno. Donzelli ha ricordato, sulle Regionali, che “parleremo con alleati, Fdl non sceglie da sola il candidato, farà proprie proposte ma non da sola, vedo tante divisioni a sinistra sul candidato presidente in Campania, non aggiungeremo le nostre”.

“Il centrodestra sta dimostrando di saper governare e il centrodestra unito può vincere e può governare. Dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo raccontare tutte quelle politiche che il governo sta mettendo in atto, casa per casa, perché anche la Campania merita un’inversione di rotta”. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia, intervenendo a Napoli alla festa del coordinamento cittadino del partito. “Confermiamo il nostro impegno per queste terre, per la Campania e per tutto il Mezzogiorno, come già sta dimostrando Giorgia Meloni al governo della nazione. Oggi – ha aggiunto – mi sono emozionata ad arrivare in questa città, una città che scalda il cuore. Napoli è questo, è storia, è cultura, è tradizione, è identità, ha visto il sorgere e il cadere di imperi e ha dato anche i natali a persone incredibili, ne cito uno per tutti: Salvo D’Acquisto, un ragazzo, un eroe che ci ricorda che l’identità e l’italianità sono il pilastro per costruire un futuro per le nostre future generazioni. È questo sistema di valori che vogliamo conservare e trasmettere”