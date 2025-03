BARONISSI. ARRIVA IN TAVOLA IL VINO DEL SINDACO, PRODOTTO DA GIOVANNI MOSCATIELLO

Porta la firma di un ex Sindaco illustre di Baronissi, Giovanni Moscatiello, un nuovo vino che, da oggi, è in vendita in tutta la zona della Valle dell’Irno.

“Io e Marianna”, scrive Moscatiello, ” abbiamo raggiunto l’obiettivo: fare un nostro vino, senza grandi firme, con l’aiuto di qualche caro amico. Abbiamo ottenuto la certificazione IGT, fatta l’etichetta – che richiama la indimenticabile stagione civile della “pigna d’uva”- ed ora siamo pronti a degustarlo con tutti quelli che ci vogliono bene. Vi aspettiamo , la nostra vigna, la cantina e la casa sono sempre aperte.