PROVINCIALI 2025. ULTIMI GIORNI DI CAMPAGNA ELETTORALE PER LA SFIDA NAPOLI-RINALDI

Ancora pochi giorni di una campagna elettorale particolare, come quella per l’elezione del solo Presidente della Provincia di Salerno: domenica 6 aprile, infatti, dalle 8:00 alle 20:00 apriranno i seggi a Palazzo Sant’Agostino per accogliere i consiglieri comunali ed i Sindaci del territorio, chiamati a scegliere il successore di Franco Alfieri. Una elezioni forzata, come tutti ricorderanno, perchè legata alla vicenda giudiziaria che ha travolto l’ex Presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Capaccio. Adesso in corsa ci sono il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, sostenuto da quasi tutto il Centro Sinistra – fatta eccezione per Azione, Movimento 5 Stelle ed Europa Verde – e Giuseppe Rinaldi, primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, sul cui nome si sono coalizzati tutti i partiti del centro destra.

