REGIONALI 2025. AVS AL LAVORO PER LE LISTE: C’E’ GIOSI DELLA RAGIONE E DARIO BARBIROTTI

Anche le liste di Alleanza Verdi Sinistra, in tutta la Campania, iniziano a prendere forma, in vista dell’appuntamento con le elezioni Regionali della fine del 2025. A Napoli, per Alleanza Verdi Sinistra, spunta il nome del Sindaco di Bacoli Giosi Della Ragione che, per la attuale legge regionale elettorale, sta ancora sfogliando la margherita, considerato che, per partecipare alle Regionali, dovrebbe dimettersi entro il mese di Luglio. Sempre dalla Provincia di Napoli ci sono anche i nomi di Rosario Andreozzi, oggi Consigliere Comunale del centro capoluogo, ma anche di Rosario Visone. Per la Provincia di Salerno, invece, dove nelle prossime settimane inizieranno una serie di incontri tematici dedicati proprio alle Elezioni Regionali, nella lista di Alleanza Verdi Sinistra ci sarà, quasi sicuramente, il nome dell’ex Consigliere Regionale dei Verdi Dario Barbirotti.

