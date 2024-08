REGIONALI 2025. DA CAMPANIA LIBERA A DE LUCA PRESIDENTE: LISTE CIVICHE GIA’ IN CAMPO

Se non c’è il Pd, ci sono già le liste civiche. Quelle storiche che, negli ultimi anni, hanno sempre accompagnato Vincenzo De Luca nelle sue campagne elettorali: ed allora, in attesa che arrivi una decisione da parte del Partito Democratico sulla questione terzo mandato, il Presidente della Regione, con il suo gruppo di lavoro, ha già iniziato a riempire le civiche Campania Libera e De Luca Presidente.

Una scelta, quella di De Luca, che punta sul tempo. L’obiettivo è quello di svuotare, per quanto possibile, il Pd e travasarne consiglieri, candidati e voti all’interno dei due contenitori civici nei quali, in passato, hanno trovato spazio anche politici non certo espressione del centro sinistra.

Si lavora sul progetto civico al quale, sia ben chiaro, non è escluso che già in questa prima fase possano aderire altre forze politiche come il Partito Socialista Italiano ed Italia Viva di Matteo Renzi.

Per gli altri ? C’è tempo ed anche spazio. Almeno è questo che si racconta negli ambienti vicini al Presidente della Regione Vincenzo De Luca.