REGIONALI 2025. DAL M5S IL NOME DI FICO MA ANCHE COSTA: PER I CONSIGLIERI IL DILEMMA DEL DOPPIO MANDATO

Roberto Fico o Sergio Costa ? Il Movimento 5 Stelle sfoglia la margherita ed in vista della Costituente di fine novembre pensa, anche, alla situazione che si è venuta a creare in Regione Campania dove, per motivi di equilibrio politico, il Campo Largo potrebbe lasciare spazio ad una candidare a cinque stelle, sostenuta dal Partito Democratico, da Alleanza Verdi Sinistra e da altri alleati che si potrebbe aggiungere alla coalizione. In questi giorni, accanto al nome dell’ex Presidente della Camera Roberto Fico è spuntato anche quello dell’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Intanto, i Consiglieri Regionali del Movimento 5 Stelle in carica attendono che venga chiarito il dilemma del vincolo del doppio mandato che Giuseppe Conte vorrebbe eliminare proprio nel corso della Costituente di fine Novembre. Una decisione che lascerebbe spazio a buona parte dei consiglieri regionali oggi in carica all’interno del Consiglio Regionale della Campania.

