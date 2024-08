REGIONALI 2025. DALL’AGRO PER IL PD CI SONO GIA’ I NOMI DI FEDERICA FORTINO E GERARDO RICCIO

Spuntano, anche dai Comuni dell’Agro, i primi nomi per la prossima campagna elettorale per le Regionali 2025 in Campania. Nell’area del Partito Democratico, secondo le voci che giungono dai territori, i vertici provinciali del Pd avrebbero già individuato i primi due nomi sui quali puntare per il coinvolgimento della vasta zona nella tornata elettorale. Si tratta della giovane assessore del Comune di Nocera Inferiore Federica Fortino, che dovrebbe contare sul sostegno dell’amministrazione comunale del Sindaco Di Maio, ma anche dell’ex Sindaco di Siano Gerardo Riccio che, partendo proprio dal centro guidato da Giorgio Marchese, sta già contattando gli esponenti politici dei comuni di Bracigliano, Castel San Giorgio e Roccapiemonte.

Si tratta, ovviamente, di prime indicazioni che, pero’, già a partire da settembre, potrebbero diventare disponibilità concrete ad una candidatura per rappresentare una vasta area territoriale che, da anni, non ha un proprio rappresentante in Consiglio Regionale.