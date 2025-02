REGIONALI 2025. DE LUCA DALLA BIT DI MILANO: “TERZO MANDATO ? IDIOZIA INVENTATA DA PARASSITI A ROMA”

«Una grande idiozia, inventata dai parassiti che vivono a Roma e non hanno il consenso neanche della madre». È così che oggi a Milano, a margine della inaugurazione della Borsa Internazionale del Turismo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha definito la questione del terzo mandato. Che, a suo giudizio, «è una delle prove di ipocrisia e di fariseismo che abbiamo in Italia. C’è gente che ha non il terzo mandato, il trentesimo mandato. E dà pure fastidio», ha detto il governatore della Campania in riferimento ai parlamentari di lungo corso e con ogni probabilità anche ai compagni di partito del Pd.

De Luca ha spiegato: «Noi siamo contro questo doppio orientamento. Noi siamo per dare la parola ai cittadini e siamo per prendere come punto di riferimento quando parliamo di politica le persone di carne ed ossa, i problemi concreti, non le chiacchiere, le alleanze, le coalizioni, un candidato a me e un candidato a te. Siamo arrivati a prima della prima Repubblica. Oggi, l’unica attenzione è su come spartirsi i candidati nelle varie sedi istituzionali, una vergogna», ha concluso De Luca.