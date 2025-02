TERZO MANDATO. L’APPELLO DI SIMONE VALIANTE AD ELLY SCHLEIN PER LA CAMPANIA: “E QUINDI?”

Con un post ironico ma anche serio, Simone Valiante, già parlamentare del Pd ed oggi Sindaco di Cuccaro Vetere, lancia un messaggio ai dirigenti nazionali del Partito Democratico, per dire una parola chiara su quanto sta avvenendo in Campania e, soprattutto, sul tiro al bersaglio nei confronti del Commissario Regionale del Pd Antonio Misiani.

“Antonio Misiani,” scrive Valiante, “non sarà uno statista come dice il presidente De Luca, ma da sempre è un ottimo parlamentare con affermate competenze, chiamato, anche per questo dal “PD familiare” qualche giorno fa, a spiegare ai pochi fortunati di via Manzo, la nuova legge di bilancio. Apprezzo, da una parte, la calma olimpica dell’amico Antonio, ottimo incassatore, ma il gioco familiare di “Marco e Matalena”, tipiche figure della tradizione campana, non è onorevole per la famiglia De Luca e nemmeno per il PD. Anche per rispetto di chi si sveglia presto la mattina per andare a lavorare e ha poco tempo per le trasmissioni satiriche, giochiamo a carte scoperte, anche perché con tutto il rispetto per la saga tragicomica, è in gioco il futuro della Campania. La domanda del mattino è: e quindi?”