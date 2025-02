I GIOVANI DI FRATELLI D’ITALIA IN PIAZZA PER RICORDARE LE VITTIME DELLE FOIBE

Come di consueto, lunedì 10 febbraio il Coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale Salerno celebrerà il Giorno del ricordo delle vittime delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata. Insieme agli alleati di Forza Italia giovani e Lega giovani, i militanti di GN si ritroveranno alle 19:00 in corso Vittorio Emanuele a Salerno per un corteo commemorativo fino al monumento in Piazza Ferrovia.

Alle 20:00, presso il locale Sottovento, la celebrazione proseguirà con la proiezione della pellicola “RedLand- Rosso Istria”.

Alla commemorazione saranno presenti anche l’onorevole Imma Vietri, il senatore Antonio Iannone e il responsabile provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore

.

“A vent’anni dall’istituzione del Giorno del Ricordo, ci ritroveremo come sempre per onorare i martiri delle Foibe – dichiara Alfonso Pepe , commissario provinciale di Gioventù Nazionale- “Un momento importante che ogni anno viviamo con grande emozione. E’ importante, soprattutto per le giovani generazioni, non dimenticare mai questa pagina buia della nostra storia. È doveroso ricordare la popolazione giuliano- dalmata vittima dell’eccidio che ha pagato per la sola colpa di essere italiana”. “È doveroso rimarcare l’importanza di questi momenti per mantenere viva nella memoria collettiva la tragedia che i nostri concittadini in Istria hanno subito per danno dei comunisti delle brigate Titine – conclude Italo Cirielli , membro dell’esecutivo nazionale di GN e responsabile regionale Enti locali per Fratelli d’Italia.