REGIONALI 2025. DE LUCA ED IL TIFO CONTRO ORLANDO IN LIGURIA PER RIMETTERE IN DISCUSSIONE LA SCHLEIN

Le nuove bordate che il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lanciato contro il Pd, dalla festa nazionale de Il Foglio, non possono che essere legate all’esito delle prossime elezioni regionali in Liguria, una Regione dove il centro sinistra, dopo la vicenda Toti, sentiva di avere già la vittoria in pugno ma dove, invece, i recenti sondaggi parlano di un centro destra in chiaro vantaggio e di un Andrea Orlando fermo nella conquista dei consensi. Andrea Orlando, in caso di sconfitta in Liguria, sarà l’esempio che De Luca porterà in giro per spiegare le scelte sbagliate del Pd e di tutto il Campo Largo: già, ieri, qualche prima avvisaglia riguardo ai “sei mandati consecutivi da parlamentare, senza che nessuno abbia detto nulla”. Poi, di sicuro, inizierà l’attacco sui criteri per la scelta di un candidato alla guida delle Regioni, necessariamente legato all’esperienza maturata nel settore dell’amministrazione concreta degli enti, infine il ragionamento sul radicamento territoriale. Insomma, il miglior alleato di De Luca nelle trattative con il Pd e con gli altri partiti del centro sinistra è il centro destra della Liguria che se dovesse riconquistare la Regione con il Sindaco di Genova Bucci fermerebbe l’ascesa politica della Segreteria Nazionale di Elly Schlein.

