SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “MIGLIORANO LE CONDIZIONI DELLE NOSTRE SCUOLE”

Miglioriamo ancora le condizioni dei nostri plessi scolastici e la vivibilita’ degli stessi, per garantire ai nostri bambini comfort e sicurezza.

Dopo avere, nei mesi passati, dotato di nuove tende le finestre delle classi delle scuole elementari e medie, stiamo ora proseguendo il lavoro su #tutti i plessi per l’ infanzia.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Un notevole ulteriore impegno economico che abbiamo voluto destinare per questa importante iniziativa, molto sentita dalle mamme e dalle famiglie del paese.

Abbiamo programmato l’ intervento, accantonato le somme necessarie, esperito la gara d’ appalto, ed ora l’ opera e’ in fase di realizzazione.

Si sta lavorando in questi giorni ai plessi di Via Russolillo e Via Annunziata.

Stiamo migliorando cosi le condizioni di lavoro e di studio di chi frequenta i plessi in questione (docenti, collaboratori, studenti), molto esposti al sole, e per questo ringrazio di cuore l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo per il tanto impegno profuso.

Grazie per la collaborazione anche alla dott.ssa Annamaria Vastola ed all’ Arch. Onofrio Abronzo dell’ Settore Patrimonio del comune.

Tra tanti problemi da affrontare cerchiamo di far fronte alle varie richiesta della nostra comunita’ scolastica, a cui teniamo tanto.