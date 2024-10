ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “TASSE SU EXTRAPROFITTI, ROBA DA UNIONE SOVIETICA”

“Sono contrario alla tassazione sugli extra profitti perché è una cosa da Unione Sovietica. Non siamo contrari a chi ha successo”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia nel corso della seconda giornata della conferenza nazionale degli enti locali del partito a Perugia. “Chi fa profitti in una economia sociale di mercato non è un malfattore, è qualcuno che sa far fruttare il proprio lavoro, ma poi quel lavoro deve permettere agli altri di poter vivere meglio”, ha aggiunto.

Nel corso della conferenza Tajani ha ribadito che la riforma della Corte dei conti è necessaria e indispensabile. “Credo che la Corte dei conti debba avere il ruolo principale di aiutare e collaborare in via preventiva con gli amministratori pubblici”, ha detto il segretario azzurro.