PINO BICCHIELLI (NOI MODERATI): “DUE ANNI IN PARLAMENTO, OGNI PROGETTO PER SALERNO E CAMPANIA”

“Sono passati due anni dal mio primo ingresso in Parlamento, un’esperienza che mi ha cambiato profondamente e che continua a regalarmi nuove sfide e soddisfazioni. In questo tempo, ho avuto la fortuna di confrontarmi e lavorare con i colleghi del gruppo Noi Moderati, sempre uniti dalla stessa visione: dare risposte concrete alle esigenze di tutti i cittadini. Ogni discussione, ogni progetto è stato un passo avanti per portare la voce della mia amata Salerno e della Campania e di tanti territori del nostro Paese al centro del dibattito politico.”

Lo scrive il deputato Pino Bicchielli (Noi Moderati).

Ogni giorno, per me, è una nuova occasione per ascoltare, imparare e impegnarmi al servizio di chi ci ha dato fiducia, con lo sguardo sempre rivolto a un futuro migliore.