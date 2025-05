REGIONALI 2025. DE LUCA RIUNISCE A NAPOLI ITALIA VIVA, AZIONE E PSI PER UN TERZO POLO

Un Terzo Polo per dire no alla candidatura di Roberto Fico e creare un ulteriore imbarazzo all’interno del Partito Democratico. E’ questa l’idea, secondo quanto riportato, oggi, dal Corriere del Mezzogiorno, del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, dopo una breve tregua, ha rimesso in testa l’elmetto per portare avanti la battaglia contro Elly Schlein in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania.

De Luca, tra qualche giorno, potrebbe convocare una riunione con i vertici regionali di Italia Viva, Azione e Partito Socialista, proponendo loro un terzo candidato Presidente, per una corsa autonoma verso Palazzo Santa Lucia, rispetto al Pd e M5S ed al Centro Destra.

Sul tavolo ci sarebbero i nomi dell’attuale Vice Presidente Fulvio Bonavitacola ma anche dell’assessore alla scuola Lucia Fortini.