MERCATO SAN SEVERINO. 1 MAGGIO, ANTONIO SOMMA: “A NOI SPETTA FAVORIRE INGRESSO GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO”

Se ai giovani spetta il compito di studiare e specializzarsi per affrontare in maniera competitiva le nuove sfide del mercato, a noi Istituzioni spetta l’arduo compito di favorire un più agevole ingresso nel mondo del lavoro, di promuovere adeguate riforme per ridurre la disoccupazione, di concorrere per un modello economico che guardi alla persona e non al profitto, di abbattere ogni impedimento che limiti l’accesso al lavoro creando diseguaglianze sociali, di assicurare ai lavoratori ogni utile strumento per l’esercizio in sicurezza della propria professione.