ROCCAPIEMONTE. 1 MAGGIO, CARMINE PAGANO: “FACCIAMO NOSTRO APPELLO MATTARELLA”

“Cari Cittadini, ho voluto lanciare un messaggio semplice ma chiaro in questa giornata di festa che tale non è per tutti. “Il Lavoro è Vita”, perché il lavoro è elemento essenziale per la crescita sociale di un paese democratico. Purtroppo, continuiamo a ricevere dati contrastanti.”

E’ quanto scrive il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano.

C’è chi ci dice che la percentuale degli occupati è salita, chi asserisce che si tratta di lavori precari e di breve-media durata. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Di sicuro, riprendendo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, bisogna creare nuove opportunità per chi non ha lavoro oppure l’ha perso, e dare un segnale forte ai lavoratori che percepiscono stipendi inadeguati che portano a conseguenze evidenti (calo delle nascite, mancanza di prospettive per i giovani, etc.). L’auspicio dunque è che questa giornata non resti fine a sé stessa, non sia fatta soltanto di parole e proclami, ma che si comincino a creare concretamente progetti affinché l’Italia sia, nel mondo del lavoro, in linea con gli altri paesi europei.

Buon Primo Maggio a tutti!