ZTL IN COSTIERA AMALFITANA, IANNONE (FDI) REPLICA A CASCONE: “PERCHE’ NON LO HANNO FATTO?”

“Parlano di giudizi affrettati ed estemporanei ma hanno governato per 10 anni l’Italia e la Regione Campania. Ad oggi l’unico fatto concreto è che il Governo Meloni ha modificato il codice della strada dando la possibilità di realizzare la ztl extra urbana per la Costa d’Amalfi. Non ci servono le spiegazioni di Cascone su quello che c’è da fare sarebbe utile sapere perché non lo hanno fatto. Sono i soliti Professori del nulla.”

Lo scrive il Sottosegretario ai Trasporti Antonio Iannone.

Facciamo chiarezza:

1) il foglio di De Luca non è stato capace neanche di far incardinare la legge nella scorsa legislatura. Salvo poi goffamente cercare di accampare meriti con conferenza stampa quando si è concretizzato il lavoro dell’Onorevole Imma Vietri.

2) nonostante che il Governo Meloni ha fatto la legge da mesi in Regione Campania non solo non hanno fatto nulla ma affermano di non sapere neanche se sono in grado di realizzare gli impegni;

3) chiedono tempo dicendo che sono trascorsi solo 5 mesi dalla modifica della legge ma dimenticano gli oltre 9 anni che sono passati avendo nelle loro mani tutta la filiera istituzionale di cui si vantavano.

Insomma farebbero bene a tacere perché avendo avuto tutto il tempo necessario per fare qualcosa la Divina e’ sempre più stretta nella morsa del traffico.

P.S. nell’inerzia e nell’attesa di tempo non si sono resi conto che sono stati archiviati anche dal loro stesso partito. Cascone dovrebbe cambiare il simbolo che utilizza: da De Luca Presidente a De Luca fu Presidente.