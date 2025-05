1 MAGGIO. PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “LA PRIORITA’ E’ LA SICUREZZA”

“Buon Primo Maggio! Ricordiamo e rilanciamo l’impegno che deve vederci uniti tutti, ogni giorno, a difesa del lavoro. Il lavoro è strumento di libertà, di dignità, di stabilità e realizzazione personale. È strumento di crescita, sviluppo e coesione sociale. In questa giornata ricordiamo allora le conquiste ottenute, ma soprattutto le tante

criticità e sfide ancora da affrontare. Dobbiamo rafforzare l’impegno per la stabilità dell’occupazione contro una

precarietà che colpisce soprattutto giovani e donne, in particolare nel Mezzogiorno. Non possiamo più consentire

insicurezza, caporalato e sfruttamento”. Lo scrive sui social, Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione questioni regionali, commentando la sua partecipazione alla manifestazione dei sindacati a Nocera Inferiore in provincia di Salerno “Dobbiamo fare, poi, molto di più per combattere e sconfiggere il dramma delle morti sul lavoro. I numeri sono da vero e proprio bollettino di guerra. Bisogna investire nella sicurezza, nella prevenzione, nella formazione e contrastare fenomeni come quelli dei subappalti selvaggi privi di controlli

e responsabilità. Bisogna lottare, infine, per retribuzioni giuste ed adeguate. Il salario minimo è un’esigenza non più rinviabile. Non è più tollerabile avere milioni di persone nel nostro Paese che lavorano sottopagati e vivono sotto la soglia di povertà. Buona Festa del lavoro a tutte e tutti”, conclude.

