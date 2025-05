SARNO. ACCUSE SESSISTE IN CONSIGLIO COMUNALE ? IL SINDACO SQUILLANTE FA CHIAREZZA

“Cari cittadini, in politica, si sa, ogni parola pesa, ogni scelta viene scrutata, ogni gesto può diventare bersaglio. Mi si può accusare di molte cose, di essere troppo diretto, di avere posizioni scomode, di non cercare sempre il consenso facile. Ma non consento a nessuno di dire che io sia sessista. La mia storia parla da sola. Chi ha lavorato e lavora con me lo sa: nel mio team, nel mio gruppo politico e amministrativo, nelle mie battaglie, la parità non è un concetto astratto è pratica quotidiana.”

Lo scrive, in una lettera aperta ai cittadini di Sarno, il Sindaco Francesco Squillante.

Questa accusa non è solo falsa, perché i termini devono essere contestualizzati e non estrapolati a piacimento, ma anche offensiva per chi ogni giorno combatte davvero contro il sessismo, quello vero, sistemico, radicato.

Usare questa parola come arma politica, svuotarla per colpire un avversario, è un insulto al rispetto che dobbiamo alle donne e agli uomini che lottano per l’uguaglianza.

Io rivendico le mie idee, ma rivendico anche il rispetto per tutti.

Sul terreno del rispetto, non accetto lezioni da nessuno men che meno dalla consigliera Aliberti.

È stata proprio la consigliera Aliberti per l’intero consiglio comunale a rivolgersi al sottoscritto, e quindi all’intera città, con termini oltremodo volgari ed inqualificabili. (lo streaming del consiglio è a disposizione di tutti).

Comprendo che il momento elettorale imponga di cogliere ogni occasione per avere un po’ di visibilità mediatica, ma a tutto c’è un limite!

I fatti fortunatamente raccontano sempre la verità senza distorsione e i cittadini conoscono bene la storia di ognuno.

Non a caso hanno scelto chi promuovere alla guida di questa città e chi bocciare!

Ciò detto, i teatrini li lasciamo agli altri. Noi abbiamo da lavorare seriamente e con responsabilità al benessere della nostra città.

Buon primo maggio a tutti.