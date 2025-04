REGIONALI 2025. EDMONDO CIRIELLI A IL MATTINO: “NOSTRO OBIETTIVO E’ INCLUDERE”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, Edmondo Cirielli, Vice Ministro agli Esteri del Governo Meloni, esponente di Fratelli d’Italia, torna a parlare delle Regionali 2025 in Campania. Un passaggio Cirielli lo dedica alla vicenda del Terzo Mandato di De Luca, per il quale, secondo l’esponente di FDI, “si troverà un accordo al ribasso con il suo stesso partito”. Poi, uno sguardo avanti, al programma ma anche alla composizione delle coalizione di centro destra per la quale, sottolinea Cirielli, “il nostro obiettivo è quello di includere”, lasciando aperta la porta dell’alleanza ai civici ma anche a chi, a partire da domani mattina, non si dovesse piu’ ritrovare all’interno della coalizione di centro sinistra. I programmi ? Secondo Cirielli i punti di partenza “devono essere Ambiente e Sanità, partendo da tutto quello che De Luca, in 10 anni, non è stato capace di realizzare”.

