REGIONALI 2025. ANCHE L’EX MINISTRO COSTA (M5S) PRONTO A CANDIDARSI IN CAMPANIA

“Non è questione di candidarsi, ma di essere candidato. Cambia la prospettiva. Quando un sistema concorda con il principio di un buon programma e di un buon progetto, non puoi dire di no”. Lo ha detto Sergio Costa, vicepresidente della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle, a margine di un convegno sulla Terra dei fuochi a Napoli, rispondendo a una domanda su una sua possibile candidatura per il centrosinistra alle elezioni regionali in Campania. Secondo Costa “è arrivato il momento di mettersi a tavolino e stabilire quali sono i progetti e programmi: sanità, scuola, ambiente, formazione, coesione sociale, intervento sulla sicurezza. Questi sono i grandi temi da affrontare, in modo però inclusivo, cioè che siano al tavolo sia le forze progressiste che quelle moderate. Quando si parla di questi temi così importanti non ci si può dividere. La politica deve dare risposte di inclusività. Questo secondo me deve partire adesso, già siamo in un momento troppo avanzato. Poi, sempre con una forma di rispetto istituzionale, va rispettata la posizione del presidente De Luca, che ha una storia politica e va rispettato e ascoltato. Io sono un figlio delle istituzioni e prima di approdare alla politica ho servito lo Stato per 40 anni. Con tutti coloro che sono stati sindaci, presidenti di Regione o di Provincia ho avuto rapporti istituzionali sempre cordiali, come è giusto che le istituzioni facciano. Il mio servizio è sempre stato volto in questa direzione, per tale motivo ritengo che il presidente De Luca vada coinvolto per rispetto politico e personale”.

