REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “ORA ASPETTIAMO SOLO DATA DEL VOTO”

Dopo la sentenza della Consulta “per noi non e’ cambiato nulla, non aspettavamo con ansia questa sentenza, l’aspettava magari piu’ il centro-sinistra che aveva il problema di De Luca, per noi non cambia nulla. Aspettiamo solo di capire quando si vota, perche’ ovviamente De Luca puo’ stabilire le elezioni dal 16 ottobre a 16 gennaio e quindi abbiamo tempo per poter decidere. Noi siamo quelli che siamo sempre stati”. Lo ha detto l’europarlamentare e coordinatore campano di Forza Italia Fulvio Martusciello, parlando con i giornalisti. Secondo Martuscello il candidato del centrodestra potrebbe essere reso noto entro maggio. “Io penso che per la fine di maggio si possa immaginare che ufficializziamo il candidato, che non sara’ un uomo solo al comando, ma sara’ l’insieme di un accordo complessivo – spiega Martusciello – io ho proposto che insieme al candidato presidente si facciano anche i nomi degli assessori alla sanita’, all’agricoltura e ai trasporti, sono le tre deleghe piu’ importanti e che si faccia un pezzo di squadra in modo che la citta’ e la regione sappiano da chi saranno governati”. “Il tema vero e’ che in questa legislatura la gente non conosce gli assessori regionali perche’ De Luca ha scelto persone di sua fiducia ma senza radicamento – sottolinea invece, e’ importante che gli assessori regionali siano conosciuti e conoscano il territorio”.

