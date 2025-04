TERRA DEI FUOCHI. GRIMALDI: “DA GOVERNO RISPOSTE CONCRETE, M5S SI ALLEA CON CHI HA PROVOCATO DANNI”

“Il Governo di centrodestra, dopo anni di immobilismo e di inutili rinvii, ha deciso di intervenire in maniera concreta sull’emergenza Terra dei Fuochi, nominando un Commissario straordinario, munito di poteri e di risorse per garantire una progressiva bonifica della zona in questione”. Così Massimo Grimaldi (Lega) consigliere regionale della Campania in merito alle dichiarazioni del M5S sulle sanzioni per le mancate bonifiche su Terra dei Fuochi.

“Le sanzioni europee – ricorda Grimaldi – sono collegate, solo ed esclusivamente, all’incapacità amministrativa di chi ha governato la regione Campania negli ultimi 10 anni, ovvero il centrosinistra”. “Il Movimento 5 stelle, che oggi si indigna e punta il dito, è, però, pronto a stringere alleanze elettorali proprio con chi ha ignorato il dramma ambientale e sanitario della Campania per decenni”. “E’ doveroso – conclude Grimaldi – ricordare ai cittadini di una terra, martoriata e dimenticata, quale parte politica ha agito, proponendo soluzione concrete, e quale, invece, ha preferito solo chiacchiere dinanzi al dramma di una importante parte del nostro territorio regionale”.

