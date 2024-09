REGIONALI 2025. FDI AD AVELLINO INIZIA A SCRIVERE IL PROGRAMMA CON I MINISTRI SCHILLACI E PIANTEDOSI

Il Ministro della Salute Schillaci e quello dell’Interno Piantedosi, ad Avellino, il 13 ed il 14 Settembre, per la conferenza programmatica regionale di Fratelli d’Italia che sarà, anche, l’inizio della campagna elettorale per le Regionali 2025. E, non a caso, i due Ministri, ai quali si aggiungerà per la giornata conclusiva anche il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, saranno chiamati ad effettuare interventi mirati sulle tematiche della Sanità e della Sicurezza in Campania e, soprattutto, sulle possibili soluzioni a quelli che sono i problemi che riguardano i due settori. Un vero e proprio programma ?

Intanto, ci sono gli argomenti ed anche l’appuntamento elettorale con le Regionali. Fratelli d’Italia guarda con grande attenzione alla Campania ed agli scenari politici che la riguardano. La presenza di tre ministri alla Conferenza Programmatica regionale non è un caso, come non lo è la chiusura affidata al Vice Ministro Edmondo Cirielli.