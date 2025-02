REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO: “CENTRO DESTRA PRESENTERA’ SQUADRA INSIEME A CANDIDATO PRESIDENTE”

“È fondamentale che i campani sappiano chi guiderà i settori chiave della regione. Per questo, insieme al candidato presidente della coalizione, annunceremo anche i nomi degli assessori alla Sanità e ai Trasporti, le due voci più rilevanti del bilancio regionale”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, intervenendo a una manifestazione del partito a Napoli. “Indipendentemente da chi sarà il candidato presidente, Cirielli, Zinzi e io avremo comunque un ruolo centrale. Seguiremo direttamente materie specifiche come delegati dal presidente, garantendo una gestione efficace e mirata. Attaccheremo a tre punte per cinque anni, con un lavoro di squadra che assicurerà stabilità e concretezza alle politiche del centrodestra in Campania”, ha concluso Martusciello.

