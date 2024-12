Ospite a Salerno, insieme al Senatore Maurizio Gasparri, per il tradizionale scambio di auguri di Forza Italia, Fulvio Martusciello, Coordinatore Regionale del partito degli azzurri in Campania, parla di tempi e di candidature all’interno del Centro Destra, in vista della sfida per le Regionali del prossimo mese di Ottobre.

