BATTIPAGLIA. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Stamattina il Consiglio Comunale ha approvato sia il D.U.P. che il Bilancio di Previsione 2025/2027. Gli strumenti di programmazione del Comune quest’anno rivestono un carattere particolare: è l’ultima triennalità che verrà, quasi per intero, attuata da questo Consiglio Comunale visto lo slittamento alla primavera del 2027 delle elezioni per i Comuni che hanno votato ad ottobre del 2021. Il Consiglio Comunale ha assunto una decisione di grande rilievo politico: Adottare i principali strumenti contabili del Comune entro il 31 dicembre, come prevede la normativa, nonostante la Conferenza Stato/Città, il 18/12/2024 abbia prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 2025/2027 al 28 febbraio 2025.

Una scelta che consente al Comune di Battipaglia di partire da subito, a pieno regime, nella attuazione di una proposta programmatica di altissimo livello, evitando le limitazioni e i vincoli di gestioni provvisorie.

A tal proposito va riconosciuto un ringraziamento alla struttura tecnica che ha lavorato alacremente per mettere in condizione gli organi politici di ragionare su dati certi, ed all’Assessore alle finanze che ha coordinato questo straordinario lavoro.

Un Bilancio che pareggia per il 2025 a 134.666.973 euro, che fa i conti in modo corretto con tutti gli adempimenti e gli accantonamenti previsti dalla normativa e che dà l’idea della solidità dei conti del Comune di Battipaglia che solo 4 anni fa si trovava sull’orlo del dissesto finanziario.

Un Bilancio, come attestano i revisori dei conti nella loro relazione rivela: “coerenza interna, congruità e attendibilità contabile”.

Un Bilancio accompagnato da un D.U.P. che rende perfettamente l’idea e il disegno di Città di questa maggioranza: dalla Sicurezza, alle opere pubbliche, dalle politiche sociali a quelle culturali , dallo sviluppo della macchina amministrativa alle assunzioni di personale, al ruolo di Alba alle questione ambientali e manutentive alle linee di sviluppo economico.

Una progettualità ampia, ambiziosa ma credibile degna di una città di 50.000 abitanti capace di porsi come punto di riferimento di una intera area vasta quale quella della Piana del Sele.

A tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza i ringraziamenti per avere reso possibile la approvazione di questi atti fondamentali ed anche a quelli di minoranza per avere esercitato al meglio, in una discussione di tale rilievo, il loro ruolo di pungolo a fare sempre meglio.