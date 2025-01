REGIONALI 2025. IL BRINDISI DI CIRIELLI (FDI) NELLA SEDE DEL PARTITO A SALERNO: AL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE?

Un brindisi con tutti i dirigenti di Salerno per salutare il 2025, l’anno delle elezioni Regionali in Campania, ma anche per dare il via alla campagna elettorale da candidato Presidente ? Questa mattina il Vice Ministro Edmondo Cirielli, insieme all’europarlamentare Alberico Gambino ed alla deputata Imma Vietri, si è ritrovato, nella sede di Via Roma di Fratelli d’Italia Salerno, per uno scambio di auguri con i dirigenti cittadini del partito di Giorgia Meloni.

Un semplice scambio di auguri o, anche, un primo confronto con la classe dirigente per avviare, sul difficile territorio della Provincia di Salerno, la campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali in Campania ?