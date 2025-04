REGIONALI 2025. IL CENTRO DESTRA SI PREPARA A SCEGLIERE I CANDIDATI PRESIDENTI

Non c’è, ancora, una data ma già nella prossima settimana, a Roma, Meloni, Salvini e Tajani potrebbero vedersi per un primo confronto sulle scelte da adottare nelle Regioni che, a fine anno, andranno al voto per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale. C’era da attendere la decisione della Consulta, con i suoi effetti per la Campania ed anche per il Veneto, ma dopo la sentenza della Corte Costituzionale non si sono altri ostacoli per avviare la macchina organizzativa ed elettorale. Rimbalzano, da Roma, le prime indiscrezioni: il Veneto dovrebbe rimanere alla Lega, la Puglia dovrebbe andare a Forza Italia, tutti esponenti di Fratelli d’Italia per la Campania, la Toscana e le Marche, dove, tra l’altro, c’è il Presidente Acquaroli (Fdi) uscente. Tutte voci che portano dritte dritte al nome dell’attuale Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli per la candidatura alla Presidenza della Regione Campania.

Share on: WhatsApp