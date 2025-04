ROCCAPIEMONTE. IL SINDACO PAGANO TRA MOSTRE D’ARTE ED INIZIATIVE AMBIENTALI

Rinnovando gli auguri di buona Domenica delle Palme a tutti, il Sindaco Carmine Pagano segnala gli eventi che si sono tenuti nelle scorse ore. È stato un sabato artistico e dal profumo di primavera, grazie ad una serie di appuntamenti di grande rilievo. Il Sindaco ha preso parte alla mostra di pittura di Angelo Capuano che, con una serie di dipinti ed opere, ha rappresentato anche una sua personale veduta dei posti simbolici di Roccapiemonte; piazzetta Polichetti a Casali invece è stata abbellita con la piantumazione di fiori e piante e l’organizzazione del Consigliere Comunale Vincenzo Grimaldi che ha coinvolto grandi e piccini nell’ambito del progetto “Adotta un Aiuola”; sempre ieri spettacolo teatrale con Roberto Iannone e la Compagnia Teatrale Operazione Teatro Rocchese che al Centro Sociale ha portato in scena “Lu marito de Nannina” che ha riscosso un grandissimo successo.

Si ricorda che martedi ci sarà un appuntamento con la poesia in viale dell’Immacolata e sabato prossima con Genesio Capuano e Anna Barba una rappresentazione teatrale al Centro Sociale in via della Fratellanza.